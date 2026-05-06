All’Arena 54 arriva Nicolò Filippucci | la sua Umbria è pronta a cantare con lui

All’Arena 54 di Corciano si sta organizzando un concerto con la presenza del cantante Nicolò Filippucci. La serata rappresenta uno degli appuntamenti musicali previsti per l’estate in Umbria. La location si sta preparando ad accogliere pubblico e artista, con l’obiettivo di offrire un evento di intrattenimento. La data del concerto è stata annunciata, e le autorità locali stanno coordinando i dettagli organizzativi.

L’Arena 54 di Corciano si prepara a vivere una serata che promette di diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra. Sabato 20 giugno, alle 21.30, salirà sul palco Nicolò Filippucci, fresco vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Laguna”, per.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Nicolò Filippucci sul palco dell'Arena 54 di CorcianoL’Arena 54 di Corciano si prepara a vivere una serata che promette di diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra. Leggi anche: Umbria in festa con Nicolò Filippucci: la presidente Proietti celebra il trionfo a Sanremo e Mogol premiato alla carriera Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Corciano accende l’estate: all’Arena 54 arriva Nicolò Filippucci; Nicolò Filippucci sul palco dell'Arena 54 di Corciano; Arena 54 inaugura a Corciano: Nicolo’ Filippucci il primo grande ospite; Foligno, la Stagione termina con Alessandro Bergonzoni. Napoli, all'Arena Flegrea arriva Quadrifoglio in Arena: il teatro all'apertoÈ stata annunciata Quadrifoglio in Arena, una rassegna teatrale estiva di quattro indimenticabili serate sotto le stelle presso l'incantevole Arena Flegrea della Mostra d'Oltremare di Napoli. La ... ilmattino.it La Procura lombarda della Corte dei Conti apre le indagini sugli extracosti concessi all’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey maschile... - facebook.com facebook