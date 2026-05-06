Nell'ultimo periodo, Jannik Sinner ha ottenuto numerose vittorie in tornei come Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Recentemente, Nicolas Escudè ha commentato la sua prestazione a Madrid, affermando che contro Zverev Sinner non abbia fatto nulla di eccezionale. La serie di successi del tennista italiano ha attirato l’attenzione di osservatori e appassionati, rendendo il suo percorso molto seguito nel circuito internazionale.

Jannik Sinner viene da due mesi straordinari. Le vittorie in serie a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid hanno lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e non. Tuttavia, pur non negando le qualità del pusterese nel battere in successione tutti i suoi avversari, c’è chi ritiene che da parte dei rivali ci sia stata troppa debolezza dal punto di vista mentale. A questo proposito, l’ex tennista francese Nicolas Escudè si è soffermato sull’analisi della finale del torneo alla Caja Magica, conclusa col punteggio di 6-1 6-2 in appena 57? di gioco da Jannik contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo). Ai microfoni di We Love Tennis, il transalpino ha dichiarato: “ Sinner è un colosso, non ci sono più dubbi su questo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolas Escudè sulla vittoria di Sinner a Madrid: “Non ha fatto nulla di eccezionale contro Zverev”

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