Nicolas Escudè sulla vittoria di Sinner a Madrid | Non ha fatto nulla di eccezionale contro Zverev

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo periodo, Jannik Sinner ha ottenuto numerose vittorie in tornei come Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Recentemente, Nicolas Escudè ha commentato la sua prestazione a Madrid, affermando che contro Zverev Sinner non abbia fatto nulla di eccezionale. La serie di successi del tennista italiano ha attirato l’attenzione di osservatori e appassionati, rendendo il suo percorso molto seguito nel circuito internazionale.

Jannik Sinner viene da due mesi straordinari. Le vittorie in serie a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid hanno lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e non. Tuttavia, pur non negando le qualità del pusterese nel battere in successione tutti i suoi avversari, c’è chi ritiene che da parte dei rivali ci sia stata troppa debolezza dal punto di vista mentale. A questo proposito, l’ex tennista francese Nicolas Escudè si è soffermato sull’analisi della finale del torneo alla Caja Magica, conclusa col punteggio di 6-1 6-2 in appena 57? di gioco da Jannik contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo). Ai microfoni di We Love Tennis, il transalpino ha dichiarato: “ Sinner è un colosso, non ci sono più dubbi su questo.🔗 Leggi su Oasport.it

nicolas escud232 sulla vittoria di sinner a madrid non ha fatto nulla di eccezionale contro zverev
© Oasport.it - Nicolas Escudè sulla vittoria di Sinner a Madrid: “Non ha fatto nulla di eccezionale contro Zverev”

Notizie correlate

Leggi anche: Marion Bartoli esulta dopo la sorprendente vittoria di Alexander Zverev su Jannik Sinner a Madrid.

Leggi anche: Paolo Bertolucci ci scherza su dopo la vittoria di Sinner a Madrid: ironia tagliente su Alexander Zverev

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Nicolas Escudé ha una certezza su Jannik Sinner: È lontano dal giocare; Jannik Sinner ora è molto lontano: Escudè, la sentenza francese | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, la vittoria su Rafael Jodar a Madrid gli vale un nuovo record; Arthur Fils si carica per la semifinale con Jannik Sinner: Entro in campo per...

nicolas escudè nicolas escudè sulla vittoriaSinner ancora lontano dal suo miglior livello, dice EscudéDopo la vittoria su Rafael Jodar a Madrid, Jannik Sinner ha ottenuto la 26ª vittoria consecutiva in un Masters 1000. Tuttavia, Nicolas Escudé ritiene che l'italiano sia ancora migliorabile, specialmen ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.