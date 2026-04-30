Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, si fermerà per circa un mese a causa di un infortunio muscolare. La sua condizione fisica compromette le possibilità di esercitare l’obbligo di riscatto previsto al termine del prestito. La situazione apre nuovi scenari di mercato, con alcune fonti che indicano un possibile interesse della Juventus. La trattativa tra le parti sembra aver subito una battuta d’arresto a causa dell’infortunio del giocatore.

La situazione di Nico Gonzalez si complica e apre nuovi scenari di mercato. L’ esterno argentino, attualmente in prestito all’ Atletico Madrid, dovrà fermarsi per circa un mese a causa di un nuovo infortunio muscolare, facendo definitivamente sfumare le condizioni per l’obbligo di riscatto. Riscatto in stand-by: la volontà del giocatore e il fattore Spalletti. Le due società dovranno sedersi al tavolo per trattare il futuro di Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus valuta il cartellino del giocatore intorno ai 30 milioni di euro, mentre il club spagnolo non sembra intenzionato a superare i 25 milioni di euro bonus inclusi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nico Gonzalez, futuro alla Juve? l’infortunio riapre la trattativa con l’Atletico

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