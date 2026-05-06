Neymar vs Robinho Jr pace fatta | Tutto è risolto queste sono cose del calcio È stato brutto per entrambi

Dopo settimane di tensione, Neymar e Robinho Jr hanno annunciato di aver risolto la loro disputa e di considerare la questione conclusa. I due calciatori hanno dichiarato che episodi di questo tipo sono comuni nel mondo del calcio e che non ci sono più rancori tra loro. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione dei media, si conclude senza ulteriori sviluppi legali o pubblici.

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