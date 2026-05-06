Neymar-Robinho Jr pace fatta | i due si abbracciano così dopo un gol

Neymar e Robinho Jr hanno risolto le tensioni e si sono abbracciati dopo un gol durante una partita del Santos. La disputa avvenuta durante un allenamento nei giorni scorsi si è conclusa con un accordo tra i due giocatori. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali della squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi della lite. La situazione si è sbloccata all’interno dello spogliatoio della squadra brasiliana.