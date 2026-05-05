Durante una sessione di allenamento, si sarebbe verificata una rissa tra due calciatori della stessa squadra, a causa di un diverbio nato dopo un errato dribbling. L'incidente avrebbe coinvolto un ex giocatore noto per le sue esperienze in club internazionali e un altro atleta con un passato in diverse squadre di rilievo. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze per i due atleti.

Scintille nei rapporti tra il 18enne Robson de Souza Jr, più noto come Robinho Jr, figlio dell’ex attaccante milanista, e il 34enne Neymar, entrambi giocatori del Santos. Ci sono pure accuse da parte dello staff del primo di aggressione del secondo nel corso di un allenamento. Ma entrambi hanno viaggiato insieme e condiviso la tavola nella serata prima della partita in trasferta col Deportivo Recoleto, del Paraguay, per la Coppa Sudamericana, insieme pure all’ex interista Gabigol, altro attaccante santisita. Secondo alcune indiscrezioni nell’allenamento di domenica scorsa Robinho Jr avrebbe fatto un dribbling a Neymar, che si sarebbe arrabbiato, a suo avviso, per la mancanza di rispetto del ragazzino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caos al Santos: rissa Neymar-Robinho jr per un dribbling di troppo... Salta uno dei due?

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«Ha pronunciato insulti offensivi, mi ha fatto inciampare e poi mi ha dato un violento schiaffo in faccia». Robinho jr, figlio dell’ex attaccante brasiliano, non usa mezzi termini nel raccontare quanto sarebbe accaduto durante l’ultimo allenamento con Neymar. Do - facebook.com facebook

#Santos nel caos: tensione tra Robinho JR. e Neymar. Il classe 2007 avrebbe denunciato il suo compagno per aggressione, il club apre un’indagine. x.com