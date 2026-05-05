Durante un allenamento della squadra, è scoppiata una rissa tra Neymar e Robinho jr. Il giovane giocatore ha minacciato di rescindere il contratto e di intraprendere azioni legali. La società ha avviato un’indagine interna per chiarire quanto accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli dell’incidente o sulle conseguenze per i protagonisti.

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© Calcionews24.com - Santos, che caos! Rissa in allenamento tra Neymar e Robinho jr: il giovane minaccia la rescissione del contratto e azioni legali

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