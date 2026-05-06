New Nature Economy la nuova frontiera del bene comune e dell’antifragilità

TESTO di Oliviero Casale, General Manager di UniProfessioni, e Stefano Monti, Partner di Monti&Taft, Redazione dele sito ASviS. Alleanza Italiana, per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 31 marzo 2026 La new nature economy propone un modello in cui natura, filiere e prosperità diventano interdipendenti: proteggere ecosistemi e risorse non è un costo, ma la condizione per innovazione, resilienza e crescita economica durevole. Nel quadro dell’ Agenda 2030 la natura torna al centro della riflessione economica non come semplice oggetto di tutela, ma come condizione strutturale della prosperità, della sicurezza produttiva e della stabilità sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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