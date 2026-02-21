Grasso umano dai morti | la nuova frontiera dell’estetica a New York

A New York, un’azienda ha avviato un progetto innovativo usando tessuti umani prelevati da corpi senza vita per scopi estetici. La società afferma di aver ottenuto i materiali nel rispetto delle leggi locali, offrendo trattamenti che promettono risultati rivoluzionari. La notizia ha suscitato molte reazioni nel settore, mentre le autorità monitorano attentamente il procedimento. La discussione sulla legalità e l’etica di questa pratica continua a dividere opinioni.

Negli USA il mercato dei tessuti umani per la ricerca è diffuso e regolato in modo diverso dall’Europa. Schiavone: "Non fantascienza, ma sperimentazione ancora limitata". E il dibattito si sposta sul significato della donazione C’è una frontiera della medicina di cui si parla pochissimo. E non perché sia segreta, ma perché ci mette a disagio. Riguarda i corpi dopo la morte, ma soprattutto quello che possono diventare. Siamo abituati a pensare alla donazione come a un gesto che salva: un cuore che ricomincia a battere, un fegato che torna a funzionare, una cornea che restituisce la vista. Siamo abituati a immaginare che, dopo la morte, il corpo continui a vivere negli altri, ma sempre in nome della sopravvivenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

“All’inizio sembra inquietante, ma è come riciclare”: prendere il grasso corporeo dai cadaveri per rifarsi i glutei e le curve, l’ultima follia della medicina estetica post OzempicLa moda di usare il grasso dei cadaveri per migliorare le curve sta facendo discutere.

