Sprint Rules-la nuova stagione della content economy le nuove regole dell’influencer marketing

L’Unione nazionale consumatori ha organizzato un evento alla Camera dei Deputati intitolato

(Adnkronos) – 'Sprint Rules – La nuova stagione della content economy', è l'evento promosso dall'Unione nazionale consumatori alla Camera dei Deputati, dedicato alle nuove regole dell’influencer marketing, la responsabilità nella comunicazione online e la tutela del pubblico. L’incontro è stato promosso su iniziativa dei deputati Giulia Pastorella e Antonio D’Alessio e organizzato nell’ambito del progetto. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Z Generation meets Theatre: nuove visioni per le nuove generazioni ContentLa rassegna teatrale Z Generation meets Theatre è stata presentata questa mattina all’interno dei canali social di Officine della Cultura – Facebook...

Leggi anche: Catania "figghiozza" dei content creator: ecco quanto guadagnano (in più) le aziende che si affidano agli influencer