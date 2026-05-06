netflix sta facendo pace coi cinema

Netflix ha deciso di collaborare con il mondo del cinema, segnando una svolta nella sua storia. Per la prima volta da quando esiste, la piattaforma ha ceduto alla richiesta di una regista, aprendo così a un nuovo modello di distribuzione. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti strategie di uscita dei film, che prevedevano principalmente lo sfruttamento esclusivo della piattaforma digitale. La decisione ha attirato l’attenzione di molte persone nel settore cinematografico.

Per la prima volta da quando esiste, la piattaforma ha ceduto alla richiesta di una regista di avere una distribuzione tradizionale Netflix ha annunciato che il 12 febbraio del 2027, per la prima volta, un suo film verrà distribuito in sala “canonicamente”. Significa che non sarà una distribuzione piccola, in contemporanea o molto vicina all’uscita in streaming, e di breve durata, ma rispetterà tutte le regole sulle tempistiche dei film in sala: 49 giorni di programmazione esclusiva dopo i quali sarà sulla piattaforma. È un passaggio per certi versi storico per una società che era sempre stata contraria alla sala. Il film è Narnia: the Magician’s Nephew (al momento il titolo è così anche per l’Italia ma probabilmente sarà tradotto in Il nipote del mago, come il romanzo da cui è tratto) di Greta Gerwig.🔗 Leggi su Ilpost.it

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