Ieri a Milano è stato presentato il film “Non abbiam bisogno di parole”, il debutto come attrice di Sarah Toscano, nota per la partecipazione al programma televisivo “Amici”. Il film, diretto da Luca Ribuoli e con Serena Rossi nel cast, sarà disponibile da venerdì 3 aprile esclusivamente sulla piattaforma Netflix. Sarah Toscano ha dichiarato di essersi innamorata del cinema durante le riprese.

Presentato ieri a Milano “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, che sarà disponibile da venerdì 3 aprile solo su Netflix. Nel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio lorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino. Sarah Toscano debutto da attrice in “Non abbiam bisogno di parole”. Unica udente in una famiglia di persone sorde, una timida adolescente scopre il suo talento per il canto ed è costretta a scegliere tra il dovere e la ricerca della propria strada. Sarah Toscano della sua prima esperienza cinematografica racconta: “Per me è stata sicuramente una grandissima sfida, perché è la prima volta che avevo a che fare con il mondo del cinema e anche con la comunità dei sordi, quindi era tutto nuovo per me. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sarah Toscano, da Amici al cinema con “Non abbiam bisogno di parole” insieme a Serena Rossi su Netflix: “Mi sono innamorata del cinema”

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Sarah Toscano debutta su Netflix con Non abbiam bisogno di paroleNel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.

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