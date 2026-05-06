Netflix non si apre più sulla smart TV? Ecco quali dispositivi non sono più supportati

Da qualche tempo alcuni utenti segnalano problemi nell’aprire Netflix sulle smart TV. La piattaforma sembra non caricarsi più correttamente su determinati dispositivi, creando disagi per chi utilizza questa modalità di accesso. La situazione riguarda specifici modelli di smart TV, mentre altri dispositivi continuano a funzionare senza problemi. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali che spiegano le cause di questa difficoltà.

Roma, 6 magio 2026 – Netflix non smette di funzionare per tutti, ma per alcuni utenti la piattaforma potrebbe non aprirsi più sulla smart TV di casa. Dal 6 maggio 2026, infatti, il servizio di streaming ha interrotto il supporto su una serie di dispositivi considerati ormai troppo datati per garantire il corretto funzionamento dell’app. La novità riguarda soprattutto smart TV prodotte prima del 2015, vecchi dispositivi per lo streaming e alcuni smartphone non più aggiornabili. In questi casi l’abbonamento resta valido, ma è il dispositivo a non essere più compatibile con l’applicazione. La stessa Netflix, nella pagina dedicata ai dispositivi supportati, avverte che il servizio potrebbe non essere più disponibile su alcuni televisori e dispositivi streaming prodotti prima del 2015.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

How To Fix Can't Connect To Netflix On TCL TV Quick Guide

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