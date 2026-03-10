Quando la scuola invia una comunicazione sui pidocchi, molte persone reagiscono immediatamente, correndo in farmacia per acquistare prodotti specifici. I pidocchi sono più diffusi di quanto si creda e il controllo rapido dei capelli permette di individuare eventuali infestazioni. L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso istruzioni su come verificare la presenza di pidocchi e su come eliminarli efficacemente.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Non dipendono dall’igiene e non saltano da una testa all’altra: la pediculosi del capo è molto comune, soprattutto tra i bambini. Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per affrontarla senza falsi miti Quando arriva la comunicazione della scuola, la reazione è quasi sempre la stessa: preoccupazione e corsa in farmacia. In realtà la pediculosi del capo è un’infestazione molto diffusa, soprattutto tra i bambini in età scolare, e non ha nulla a che fare con scarsa igiene o condizioni socioeconomiche. Secondo Epicentro, il portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, il pidocchio del capo (Pediculus humanus capitis) è un piccolo insetto parassita che vive esclusivamente sul cuoio capelluto umano e si nutre di sangue. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I pidocchi sono molto più comuni di quanto si pensi. Ecco come controllare i capelli in pochi minuti, eliminarli davvero e quali sono i falsi miti più diffusi secondo l’Istituto Superiore di Sanità

Articoli correlati

Cognomi più diffusi: ecco quali sono a Foggia e nei comuni di provincia sopra i 10mila abitantiSecondo la classifica aggiornata di Cognomix, il cognome più diffuso in Capitanata è sempre Russo con 1708 nuclei familiari sparsi in tutta la...

Leggi anche: Spazi per i bimbi in Dermatologia. Mille visite all’anno per i più piccoli: "I pidocchi sono sempre più diffusi"