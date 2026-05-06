Netflix non funziona più da oggi su alcuni smartphone e Smart Tv | la lista e come continuare a vederlo

A partire da oggi, 6 maggio, alcuni dispositivi più vecchi non potranno più accedere all’app di Netflix. La piattaforma ha comunicato che, su determinati smartphone e Smart TV, il servizio non sarà più disponibile. La decisione riguarda apparecchiature con software obsoleti, senza specificare quali modelli siano coinvolti. Per continuare a vedere i contenuti, gli utenti dovranno aggiornare i dispositivi o utilizzare metodi alternativi.

Da oggi, 6 maggio, l'app di Netflix non funzionerù più sui modelli di Smart TV e smartphone più datati. La lista dei dispositivi coinvolti e come continuare lo streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

Netflix Not Working on Google TV | Fix Netflix App Not Opening or Loading

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