Formula 1 oggi orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo | Antonelli in pole Leclerc terzo

Oggi si corre il Gran Premio di Miami di Formula 1, con gli orari di trasmissione su TV8 e Sky. La gara vede in pole position Antonelli, seguito da Leclerc che si piazza terzo. Durante la corsa, Leclerc e Hamilton si contendono posizioni con Kimi Antonelli e Russell, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in diretta. La competizione si svolge in un circuito cittadino, con numerosi sorpassi e cambi di leadership previsti durante la giornata.

La diretta della gara del GP Miami di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli e Russell per la vittoria.🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, Charles Leclerc fuori dal GP del Brasile! Contatto tra Kimi Antonelli e Piastri a Interlagos

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