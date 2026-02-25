tennistavolo in serie a2 femminile apuania doppio stop salgono a quattro le sconfitte stagionali

Apuania Tennistavolo ha subito due sconfitte in due partite di fila nel campionato di Serie A2 femminile, causando il peggioramento della sua posizione in classifica. La squadra ha incontrato avversarie agguerrite che hanno approfittato di alcune imprecisioni nei colpi chiave. La serie negativa si allunga a quattro sconfitte stagionali, lasciando molte incognite sul futuro delle prossime gare. Le ragazze ora cercano di reagire per invertire il trend.

Due sconfitte per la formazione femminile della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di A2, girone C. Nel concentramento valido per la seconda e terza giornata di ritorno, le ragazze gialloazzurre sono sconfitte 4-2 dalla Eureka Roma e 1-4 dalle cagliaritane del Muravera A. Contro le laziali i punti della Apuania sono firmati da Timea Csilla Peterman Varga (0-3, 3-1) e da Mirella Trungel (2-3, 3-0), nessun punto per Krisztina Nagy (nella foto, 3-0, 3-0). Contro le sarde l’unico punto apuano è di Timea Csilla Peterman Varga (3-2, 0-3), nessun punto per Mirella Trunger (0-3), per Krisztina Nagy (2-3) e per Pamela Bellari (0-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

