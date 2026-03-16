Il Napoli ha registrato 29 infortuni nel corso della stagione, con quattro giocatori titolari sottoposti ad intervento chirurgico. A marzo, la squadra si trova a un punto dal secondo posto in classifica. Nella 29ª giornata del campionato 2025-26, si è conclusa con una vittoria. La rubrica

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Si vince. Sempre in sofferenza, ma si vince. Terza vittoria di fila. Terzo 2-1. In difesa il Feroce Salentino manda in campo quello che c’è. Inutile fare gli schizzinosi. Ci sono questi, e vanno in campo questi. Tutti e tre fuori di posto. I due braccetti, un disastro. Sistematicamente saltati dagli esterni avversari. Un po’ meglio Buongiorno, ma solo un poco. Al centro Zambo è appena uscito dall’ospedale e si vede. Tradito da quel suo guardarsi intorno spaesato che pare si chieda: “Ma dove sono?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli con 29 infortuni stagionali, 4 titolari operati, a marzo è a un punto dal secondo posto

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