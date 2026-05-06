Neoneli sfida elettorale tra Piras e Magari | due visioni civiche

A Neoneli si svolge una sfida elettorale tra i candidati Piras e Magari, entrambi sostenuti da diverse liste civiche. Tra i punti chiave della campagna ci sono le proposte sui servizi scolastici e sportivi, con i candidati che presentano visioni diverse per il futuro dell’amministrazione comunale. Sono stati già divulgati i nomi dei professionisti che sostengono la lista di Piras, mentre le proposte di cambiamento sono al centro degli incontri pubblici.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che sostengono la lista di Piras?. Come cambieranno i servizi scolastici e sportivi con la nuova giunta?. Quali figure del settore edile guidano la sfida di Irene Magari?. Perché il voto degli operai sarà decisivo per il futuro del borgo?.? In Breve Piras riceve il sostegno di Salvatore Cau, consigliere regionale del gruppo Orizzonte Comune.. Lista Obiettivo Neoneli include Gabriele Camboni, Nice Cambuli, Monica Uras e Nicola Corda.. Magari propone Samuel Corda, Nicola Demontis, Raffaele Mascia e Luca Careddu per il consiglio.. La sfida elettorale per il comune di Neoneli si ufficializza martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neoneli, sfida elettorale tra Piras e Magari: due visioni civiche Notizie correlate Elezioni amministrative 2026 ad Andretta: due liste civiche pronte alla sfida elettoraleIn vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, ad Andretta si delineano due schieramenti civici con le rispettive liste di... Cascina, sfida elettorale: due visioni opposte per il sindaco? Cosa sapere Elezioni amministrative a Cascina il 24 e 25 maggio tra Enrico Fiorini e Donatella Legnaioli.