A Cascina si avvicinano le elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio, con due candidati in corsa per la fascia di sindaco. Da un lato, c’è il candidato di una lista di centrodestra, dall’altro, il rappresentante di una coalizione di centrosinistra. Entrambi presentano programmi diversi e si confrontano sulle proposte per la gestione della città in vista del voto.

? Cosa sapere Elezioni amministrative a Cascina il 24 e 25 maggio tra Enrico Fiorini e Donatella Legnaioli.. La sfida vede contrapposti il fronte radicale di Cascina Rossa e il centrodestra Lega-Forza Italia.. Le urne di Cascina si preparano al voto amministrativo del 24 e 25 maggio, con la sfida politica che vede contrapposti Enrico Fiorini e Donatella Legnaioli attraverso schieramenti dai profili marcatamente distinti. Il prossimo appuntamento elettorale trasforma le strade del comune in un palcoscenico di visioni contrapposte. Da una parte, il fronte guidato da Fiorini punta su una sintesi radicale; dall’altra, la candidata di centrodestra Legnaioli cerca la continuità attraverso un fronte unito tra Lega e Forza Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascina, sfida elettorale: due visioni opposte per il sindaco

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