Neonato morto nella culla termica a Bari il parroco patteggia A processo resta il tecnico della manutenzione

A Bari, un neonato è morto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista. Il parroco coinvolto, don Antonio Ruccia, ha deciso di patteggiare un anno di reclusione con sospensione per omicidio colposo. Restano invece in corso i procedimenti legali contro il tecnico responsabile della manutenzione del dispositivo. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragica vicenda.

Don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione (con sospensione) per omicidio colposo. Il patteggiamento è stato ratificato dalla giudice monocratica Luna Calzolaro, dopo che una prima proposta a tre mesi era stata respinta dal gup perché ritenuta non congrua. Il caso riguarda la morte del neonato poi ribattezzato “Angelo” dal sindaco Vito Leccese, trovato senza vita la mattina del 2 gennaio 2025 nel locale adibito a culla termica della parrocchia. Il piccolo era stato abbandonato nella culla da una persona mai identificata, l’indagine per abbandono di minore è stata archiviata, e morì per ipotermia. 🔗 Leggi su Open.online

