Monaldi neonato morto | in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza

Quindici persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un procedimento legato alla morte di un neonato presso l’ospedale Monaldi. La vicenda riguarda accuse di imperizia e negligenza e coinvolge undici tra medici e operatori sanitari. La notizia si inserisce nel quadro di indagini che coinvolgono diversi casi di decessi presso la stessa struttura ospedaliera, tra cui quello di un altro bambino recentemente al centro dell’attenzione mediatica.

La notizia arriva mentre il caso del piccolo Domenico Caliendo resta all’attenzione delle cronache giudiziarie: un’altra tegola si abbatte sull’ospedale Monaldi, ma in questo caso la vicenda è quella di un altro piccolissimo paziente, morto due anni fa appena sei giorni dopo la sua nascita. Si chiamava Christian, e il suo cuoricino smise di battere nella notte del 10 dicembre del 2024. Per questa tragedia fu avviata un’inchiesta che ieri è arrivata ad una prima svolta con il rinvio a giudizio di 11 sanitari dello stesso ospedale napoletano in cui si spense Domenico. Un’altra vicenda triste e dolorosa sulla quale sarà ora la magistratura ad occuparsene.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo «Imperizia e negligenza» Notizie correlate Neonato morto al Monaldi nel 2024:12 sanitari a processo a NapoliTempo di lettura: 2 minutiIl gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore... Neonato morto nella culla termica a Bari, il parroco patteggia. A processo resta il tecnico della manutenzioneDon Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione (con sospensione) per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni; Morte Domenico Caliendo, 12 quesiti per capire se il bimbo poteva essere salvato: al via incidente probatorio; Domenico Caliendo, dai test sui due cuori i primi indizi di verità. Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo «Imperizia e negligenza»La notizia arriva mentre il caso del piccolo Domenico Caliendo resta all’attenzione delle cronache giudiziarie: un’altra tegola si abbatte sull’ospedale Monaldi, ma in ... ilmattino.it Neonato morto al Monaldi, 12 medici a processoLa vicenda si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione per la struttura ospedaliera ... ilfattovesuviano.it Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli Il processo al via a Napoli a luglio. Avvocati: "primo passo verso la verità" (ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Pr - facebook.com facebook