Il nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D’Angelo, ha iniziato la sua attività nel capoluogo sannita. Indossa un abito gessato e si sposta con la famiglia, che lo accompagna nei primi passi ufficiali. La sua giornata è caratterizzata da incontri e visite istituzionali, segnando l’avvio del suo incarico nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Abito gessato, moglie e figli ad un passo. Il primo giorno del nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D’Angelo è un mix di emozioni e azioni. Perchè il primo vivido ricordo va a Bruno Rotili e Enzo Iannazzone, due uomini di questa terra che ci hanno lasciato da qualche tempo. Parole rotte spesso dall’emozione, intervallate da un abbraccio e un bacio alla moglie e alla vicinanza richiesta con il suo predecessore Gianfranco Scarfò. Poi, quando si passa alle tematiche che lo vedranno all’opera sul territorio beneventano, la strada è già tracciata: “ci occuperemo di tutto”, anche se è il focus è lo spaccio con un passaggio da brividi sui danni degli droga che annientano consumatori e famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento accoglie il Procuratore D’Angelo: la sua prima giornata sannita

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