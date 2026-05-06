Il 10 maggio, il borgo ospiterà un evento gratuito dedicato a famiglie e bambini, intitolato “Nemi Fragole e Scienza”. La giornata sarà caratterizzata da spettacoli con esperimenti scientifici, come l’uso di fulmini e azoto liquido. L’appuntamento fa parte del calendario di iniziative in vista della festa del 7 giugno, dedicata alla cucina italiana riconosciuta dall’UNESCO.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Evento gratuito per famiglie e bambini in attesa della storica festa del 7 giugno dedicata alla cucina italiana patrimonio UNESCO. Nemi si prepara ad accogliere un appuntamento originale e coinvolgente che unisce divulgazione scientifica, spettacolo e tradizione. Sabato 10 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, andrà in scena “Nemi Fragole e Scienza – Un’Estate Geniale”, un grande evento gratuito pensato per bambini, ragazzi e famiglie. Per un intero pomeriggio i suggestivi vicoli del borgo si trasformeranno in un laboratorio interattivo a cielo aperto grazie alla presenza dei divulgatori scientifici de Le Muse di Archimede, realtà attiva da oltre 25 anni nella promozione della scienza attraverso spettacoli, esperienze immersive e attività educative in tutta Italia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Nemi Fragole e Scienza”: il 10 maggio il borgo diventa un grande spettacolo tra esperimenti, fulmini e azoto liquido

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