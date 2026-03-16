Nemi il borgo delle fragole del Lazio dalla storia antichissima è il viaggio ideale da fare in primavera

Nemi, piccolo borgo dei Castelli Romani, si trova in Lazio e si distingue per il suo lago vulcanico, che lo circonda. La città vanta una storia antica, con tracce di navi romane e un patrimonio culturale ricco. Durante la primavera, Nemi diventa meta di visitatori attratti dalle fragoline di bosco che crescono nei suoi boschi. Il paese presenta un paesaggio che combina natura e testimonianze storiche.

Tra storia antica, navi romane e natura, Nemi è uno dei borghi più affascinanti dei Castelli Romani, affacciato su un lago vulcanico e famoso per le sue fragoline di bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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