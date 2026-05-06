Nell’emergenza i germogli di una nuova società

Durante l’emergenza, in Italia si è assistito a un ritorno di attenzione verso il Friuli, spesso definito come «la piccola patria friulana» in diversi testi. Questa regione ha visto crescere l’interesse per le sue caratteristiche e tradizioni, attirando l’attenzione di media e cittadini. La riscoperta si è manifestata attraverso vari riferimenti culturali e media, che hanno dedicato spazio alle peculiarità locali in un momento di crisi.

Terremoto 50 anni dopo I friulani sono oggi più forti e preparati a far fronte al disastro perché potranno fare tesoro delle chiassose virtù siciliane: dell’esperienza di lotta del Belice Terremoto 50 anni dopo I friulani sono oggi più forti e preparati a far fronte al disastro perché potranno fare tesoro delle chiassose virtù siciliane: dell’esperienza di lotta del Belice L’Italia (borghese) ha riscoperto il Friuli, anzi, «la piccola patria friulana», come intitola il Corriere, capo fila della commozione per questo popolo «forte», «lavoratore», «orgoglioso pur nella sua povertà», «parsimonioso» e sopratutto – ecco la dote essenziale – «silenzioso».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nell’emergenza, i germogli di una nuova società Full MovieCinderella boldly calls off her engagement and leaves with the CEO Notizie correlate Ciclismo. Tuscany Academy. Una nuova società con un progetto di grande ambizioniCon la stagione 2026 il ciclismo fiorentino ha una nuova società con sede in via Giovanni del Pian dei Carpini (zona Firenze Nova) sotto l’egida del... Leggi anche: Spunta una nuova “lista stupri” in un liceo di Roma, la denuncia di una studentessa nell’elenco: «Sono stata abusata a una festa» Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Bilancio approvato in extremis, ma l’emergenza abitativa resta senza risposta. Del Re: 834 alloggi popolari oggi vuoti, a fronte di 2.000 domande in lista di attesa; Ergastolo per l’assassino di Umberto e Dina, i due anziani massacrati per soldi; Il punto sugli infortuni: dal recupero di Kean, all’emergenza sulla sinistra. Germogli primaverili che trovi al supermercato: benefici e guida alla sceltaPiccoli ma potentissimi, i germogli di primavera sono un concentrato di energia e nutrienti. Il superfood naturale che ti aiuta a sentirti più leggera e in forma ... dilei.it Dalla regolarità dell’adozione ai rapporti con Epstein: nell’intervista al Corriere il compagno di Minetti non dice che il minore poteva essere curato in Italia. Leggi l’inchiesta completa di Thomas Mackinson su Il Fatto Quotidiano Link in bio #ilfattoquotidiano - facebook.com facebook Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com