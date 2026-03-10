Ciclismo Tuscany Academy Una nuova società con un progetto di grande ambizioni

Con l’arrivo del 2026, il ciclismo fiorentino si arricchisce di una nuova società chiamata Tuscany Academy, con sede in via Giovanni del Pian dei Carpini nella zona di Firenze Nova. La società opera sotto l’egida del Team Vangi di Calenzano e presenta un progetto ambizioso per la prossima stagione.

Con la stagione 2026 il ciclismo fiorentino ha una nuova società con sede in via Giovanni del Pian dei Carpini (zona Firenze Nova) sotto l’egida del Team Vangi di Calenzano. La denominazione è Tuscany Cycling Academy, con un progetto sportivo ambizioso e strutturato con l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Due le direttrici principali, quella sportiva con la squadra juniores Vangi Tommasini Il Pirata, e quella organizzativa con una struttura moderna, e ben definita capace di gestire in modo efficace aspetti amministrativi, normativi e relazioni con le istituzioni, Federazioni e sponsor, oltre all’allestimento di gare regionali, nazionali e internazionali, la prima delle quali quella svoltasi domenica a Calenzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

