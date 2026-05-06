Nella chiesa di Madonna delle Piane una conferenza dedicata alla Sacra Sindone

Venerdì 8 maggio si è tenuta nella chiesa di Madonna delle Piane a Chieti Scalo una conferenza dedicata alla Sacra Sindone. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e appassionati, che hanno discusso vari aspetti legati alla reliquia. La sala si è riempita di persone interessate a conoscere meglio la storia e le caratteristiche della Sindone. La discussione è proseguita nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.

Conferenza dedicata alla Sacra Sindone, venerdì 8 maggio, nella chiesa di Madonna delle Piane, a Chieti Scalo. Alle ore 18.30 ci sarà la Santa Messa, a seguire, alle 19.15, l'evento dal titolo “L’incontro spirituale e cultura sulla Sacra Sindone”. La copia del sacro lenzuolo, di 5 metri, è già.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Rosario per la pace in diretta su Radio Maria nella chiesa di Madonna delle PianeCon Radio Maria preghiera del Santo Rosario in diretta dalla chiesa di Madonna delle Piane, a Chieti, domenica 1 marzo, dalle ore 20:15. Sacra Sindone, nella chiesa dei Minoriti un confronto tra storia e teologiaIl dibattito, promosso dal comitato per i festeggiamenti agatini, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Templari, stop alla gestione del Santuario: Stuttura inagibile? Vediamo le carte; Un trekking nella Valle di Averara tra affreschi, borghi e panorami sul Monte Disner; Luino, a Villa Hussy Borsa presenta il volume Amare la Politica; A Perugia in mostra un Giotto inaspettato. Tanti fedeli, turisti e curiosi per la copia della SindoneL’ostensione della copia della Sacra Sindone all’interno del Santuario della Madonna dei Colli a fianco del Monastero dei Padri Francescani di Soliera Apuana, protrattasi durante tutta la settima ... lanazione.it Oggi si festeggia la Madonna di Montevergine, che salvò la Sindone dalla caccia di HitlerQuest’oggi la Chiesa ricorda la Natività di Maria, ma in Campania è il giorno della Madonna di Montevergine. Un culto incentrato sul santuario irpino fondato nel XII secolo da San Guglielmo da ... ilmattino.it Oggi 4 maggio, ricorre la solennità della Sacra Sindone, indetta da Papa Giulio Il con l'emissione della bolla papale in data 9 maggio 1506, in cui la Santa Romana Chiesa approva Ufficio Divino e la Liturgia Eucaristica in onore della Sacra Sindone, fissata, il - facebook.com facebook New Podcast! "Omelia del card. Roberto Repole alla Messa della festa della Sindone – Torino, 4-5-26" on @spreaker #4_maggio_2026 #cardinale #festa #messa #omelia x.com