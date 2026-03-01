Rosario per la pace in diretta su Radio Maria nella chiesa di Madonna delle Piane

Domenica 1 marzo alle 20:15, Radio Maria trasmette in diretta dalla chiesa di Madonna delle Piane a Chieti la preghiera del Santo Rosario. La trasmissione coinvolge i fedeli in un momento di preghiera collettiva e si svolge all’interno dello spazio religioso della chiesa. L’evento è aperto a chi desidera partecipare alla recita in modo virtuale.

Con Radio Maria preghiera del Santo Rosario in diretta dalla chiesa di Madonna delle Piane, a Chieti, domenica 1 marzo, dalle ore 20:15. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La Madonna del Rugby nella chiesa di San Bartolomeo: magliette, cappellini e il rosario rossoblù all’altareRovigo, 18 dicembre 2025 - “Ti prego in silenzio prima d’indossare la mia maglia rossa blu e scendere in campo.

Custodi di pace: incontro sabato 31 gennaio nella chiesa del Rosario di TalsanoL’appuntamento, organizzato dalla parrocchia e dal gruppo parrocchiale di Ac, chiude idealmente il Mese della pace, con le numerose iniziative...

Santo Rosario e Santa Messa - 3 febbraio 2026 (don Peppino Ruotolo)

Approfondimenti e contenuti su Radio Maria.

Argomenti discussi: Ucraina: invocando la pace nel 4° anniversario del conflitto.

Rosario per la pace a Santa Maria Maggiore. Il Papa implora la Vergine Maria: Intercedi per il nostro mondo in pericoloO Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest’ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ... agensir.it

Papa Francesco: messa Sinodo, il 6 ottobre Rosario e preghiera per la pace a S. Maria Maggiore, il 7 ottobre Giornata di preghiera e digiuno per la paceUna preghiera per la pace a Santa Maria Maggiore e una Giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo. Ad annunciare, a sorpresa e fuori testo, queste due iniziative, che compirà di persona, ... agensir.it