Sacra Sindone nella chiesa dei Minoriti un confronto tra storia e teologia

Il 7 marzo alle 18 si terrà nella chiesa dei Minoriti un evento dedicato alla Sacra Sindone, uno dei reperti più analizzati e discussi della tradizione cristiana. L’iniziativa si svolgerà nel Santuario San Michele Arcangelo in via Etnea 85 e coinvolgerà un confronto tra aspetti storici e teologici legati alla reliquia. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

Il dibattito, promosso dal comitato per i festeggiamenti agatini, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Attilio Cappellani Un’iniziativa di rilievo culturale dedicata a uno dei reperti più studiati e dibattuti della tradizione cristiana, avrà luogo il 7 marzo, alle ore 18, nel Santuario San Michele Arcangelo ai Minoriti, in via Etnea 85. La conferenza dal titolo “La Sacra Sindone: enigma della storia, sfida della scienza e provocazione all’intelligenza”, dedicata all’approfondimento storico, scientifico e teologico del Lenzuolo di lino usato per avvolgere il corpo di Gesù dopo la crocifissione, propone un confronto rigoroso e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Sacra Sindone a Fano: appuntamenti tra storia, scienza e fedeFano (Pesaro e Urbino) giovedì 5 marzo 2026 – Un’immagine che da secoli interroga la fede, la scienza e la storia.

Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra SindoneDal 1° al 10 marzo a San Salvo un’occasione di fede e contemplazione nell'ambito del progetto nazionale di “ostensione diffusa”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sacra Sindone.

Temi più discussi: Chi è l’Uomo della Sindone?, la mostra a Sant'Andrea della Valle; Torna Ostensione diffusa: la sacra sindone incontra i fedeli in Sicilia; Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra Sindone; A Eboli in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone.

Sacra Sindone, nella chiesa dei Minoriti un confronto tra storia e teologiaIl dibattito, promosso dal comitato per i festeggiamenti agatini, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Attilio Cappellani ... cataniatoday.it

Eboli. Esposta una riproduzione della Sacra Sindone nella Collegiata di Santa Maria della PietàUn’iniziativa di forte impatto spirituale ad Eboli, dove è stata allestita una riproduzione a grandezza naturale della Sacra Sindone. agro24.it

Un momento di riflessione alla Collegiata: La Sacra Sindone. In un periodo storico segnato da incertezze e conflitti, la comunità si stringe attorno a un simbolo di speranza e meditazione profonda. Su iniziativa del parroco Don Michele Marra, la Collegiata d - facebook.com facebook

A Eboli in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone x.com