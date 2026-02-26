Nel 2025 si sono verificati 1.724 incidenti stradali nel Pescarese con 17 decessi in aumento e 1.235 feriti

Nel 2025, nel Pescarese, sono stati registrati 1.724 incidenti stradali, con 17 persone che hanno perso la vita e 1.235 feriti. La situazione ha mostrato un incremento rispetto agli anni precedenti. Mercoledì 25 febbraio si è svolta una riunione in prefettura per analizzare i dati e discutere delle misure da adottare.

Riunione in prefettura a Pescara nella mattinata di mercoledì 25 febbraio sul fenomeno dell'incidentalità stradale.All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, degli enti locali, di Istat, dell'Anas, di Anci e Aci. Il prefetto Luigi Carnevale, nel ringraziare i presenti.