Negli anni Duemila la modella e attrice australiana è diventata in Italia il simbolo della diffusione dei cellulari E ora

Negli anni Duemila, una modella e attrice australiana è diventata un’icona della diffusione dei cellulari in Italia. Ora, a 27 anni dal suo debutto nel 1999, torna a essere protagonista nel settore della telefonia italiana. La sua notorietà all’epoca attrasse l’attenzione del pubblico, imponendosi come un riferimento di stile. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama mediatico.

M egan Gale torna a essere protagonista della telefonia italiana. E lo fa a 27 anni dal debutto del 1999 che la rese celebre, facendo girare la testa agli italiani e imponendosi nell’immaginario collettivo come modello di stile. Protagonista dello spot Omnitel, ebbe un successo tale che il contratto le venne rinnovato per anni, fino al 2006. E ora ad arruolarla è stato un altro operatore telefonico. Che ha voluto riportare sullo schermo uno dei simboli più riconoscibili degli anni Duemila (e della nostra cultura pop) in una nuova campagna. Vivere senza smartphone per un mese: la sfida di “Off February” per disconnettersi X Leggi anche › Le 15 pubblicità più memorabili degli anni Novanta › Megan Gale compie 40 anni Megan Gale torna protagonista.🔗 Leggi su Iodonna.it

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