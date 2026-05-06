Dopo 18 anni dall'ultima apparizione televisiva, la modella e attrice australiana torna in tv come volto di una campagna pubblicitaria di un operatore telefonico. A 50 anni, Megan Gale riprende il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, prestando il volto a una nuova iniziativa pubblicitaria. La sua presenza segna un ritorno nel settore promozionale, con un coinvolgimento diretto in uno spot televisivo.

A 27 anni di distanza dal suo debutto come volto delle campagne pubblicitarie di Omnitel, un ruolo che le ha dato grandissima popolarità nel nostro Paese e che ha ricoperto fino al 2006, Megan Gale è tornata protagonista della telefonia italiana grazie a iliad. L'operatore telefonico ha voluto la modella e attrice australiana per la nuova campagna pubblicitaria che punta in modo evidente alla nostalgia degli anni 2000 fin dal claim: "Poche cose sono per sempre". Abito rosso e sorriso smagliante, così Megan Gale si mostra nel primo spot di iliad che la vede protagonista mentre attraversa le strade di una città prima di recarsi in un negozio dell'operatore telefonico per effettuare il passaggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Megan Gale torna in tv: la modella e attrice australiana nuovo volto per un operatore telefonico

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