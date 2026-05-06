Il presidente ha ripreso il programma di valutazione fisica per i bambini statunitensi, che era stato sospeso da diversi anni, e ha invitato alcuni ragazzi alla Casa Bianca per celebrare questa iniziativa. Durante l'evento, non ha esitato a mostrare un atteggiamento energico e diretto, anche davanti a una bambina presente in sala. La reintroduzione del programma ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori.

D onald Trump ha riportato in vita il Presidential Fitness Test, programma federale di valutazione fisica per i bambini americani, archiviato da anni, e per celebrarne il rilancio ha invitato un gruppo di ragazzi alla Casa Bianca. Fotografie, sorrisi, telecamere accese. Un’occasione pensata per mandare un messaggio positivo ai giovani del paese. Peccato che il presidente degli Stati Uniti abbia trovato il modo di renderla sgradevole nel giro di pochi secondi: con un commento gratuito, davanti a tutti, rivolto a una bambina di circa dieci anni che aveva appena raccontato con entusiasmo i suoi sport preferiti. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Trump gela la bambina: la battuta sull’altezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Neanche davanti a una bambina è riuscito a contenersi...

CiccioGamer89 e Vittorio Gucci: recensione onesta o reazione esagerata | RUVIDO 312

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