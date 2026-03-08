Dieci coltellate su un bus a Napoli | intervento riuscito per l’avvocata aggressore davanti al gip

Una donna di 32 anni è stata ferita con dieci coltellate su un autobus a Napoli. L'aggressore, un uomo di 39 anni, è stato arrestato e si trova ora in ospedale sotto sorveglianza. L'intervento medico per la ferita è stato completato con successo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’uomo è stato condotto davanti al giudice per le procedure di rito.

