Vergogna neanche davanti ai morti Choc da Eleonora Daniele cosa è successo durante il collegamento per Enrica Bonaccorti

Durante il collegamento televisivo dedicato alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni, Eleonora Daniele ha commentato con parole dure, definendo la situazione una “vergogna” e criticando il comportamento di alcuni presenti. La scena si è svolta presso la clinica dove la conduttrice si è spenta, attirando l’attenzione di media e troupe che seguivano l’evento.

Nel giorno dell’apertura della camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una malattia, l’attenzione di media e troupe televisive si è concentrata sulla clinica dove la storica conduttrice è deceduta. Tra i programmi presenti con un collegamento in diretta c’era Storie Italiane, trasmissione del mattino di Rai1 guidata da Eleonora Daniele, con un inviato sul posto per aggiornare il pubblico. Durante il collegamento, tuttavia, la diretta ha registrato un imprevisto. Le immagini hanno mostrato per alcuni istanti il cielo, con un movimento anomalo della telecamera che ha interrotto la normale ripresa dell’area esterna alla struttura. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Vergogna, neanche davanti ai morti”. Choc da Eleonora Daniele, cosa è successo durante il collegamento per Enrica Bonaccorti Articoli correlati Eleonora Daniele, caos a Storie Italiane: vergogna durante il servizio per Enrica BonaccortiNel giorno dell’apertura della camera ardente di Enrica Bonaccorti, scomparsa ieri a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas,... Leggi anche: “Sono sconvolta”, Eleonora Daniele in choc a Storie Italiane: cosa è successo