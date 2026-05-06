Né talent show né fiera del lavoro | a Palermo duecento studenti incontrano le imprese e sé stessi

A Palermo si è aperto il festival Futuribili, dedicato all’orientamento dei giovani, presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva. L’evento, promosso da Send ETS e inserito nel progetto LOL, ha coinvolto circa duecento studenti che hanno incontrato rappresentanti di imprese locali. La giornata non ha previsto spettacoli né fiere del lavoro, concentrandosi invece su momenti di confronto tra giovani e aziende per approfondire opportunità e percorsi professionali.

L’apertura ha coinciso con la proiezione del video Il lavoro che vorrei, realizzato dalle classi dell’IM Regina Margherita di Palermo. Subito dopo, il talk Cambiare sguardo per cambiare il futuro: quali responsabilità per il mondo degli adulti ha messo attorno a un tavolo rappresentanti di scuola, istituzioni e imprese. A seguire, Confindustria Sicilia ha curato la Project Work Pitch Session: le scuole coinvolte hanno presentato i risultati dei propri project work davanti a una giuria di esperti. La mattinata si è chiusa con un momento di incontro diretto tra le aziende della rete NICE – Network Imprese per Comunità Educanti e gli studenti dell’IPSSEOA Pietro Piazza, prima della premiazione finale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dalle aule al lavoro: studenti e universitari incontrano le imprese del turismoLa giornata, viene comunicato, “nasce per offrire ai partecipanti occasioni di confronto diretto con aziende, enti di formazione e organizzazioni che... Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le impreseIncontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’Università di San Marino, o si è laureato sul Titano,...