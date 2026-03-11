Lunedì 16 marzo, a partire dalle 9, negli spazi di Ubuntu - Casa Romagna in piazza Saffi 41 a Forlì, si svolgerà l'evento

La giornata, viene comunicato, “nasce per offrire ai partecipanti occasioni di confronto diretto con aziende, enti di formazione e organizzazioni che operano nel settore turistico" Lunedì 16 marzo, a partire dalle 9, negli spazi di Ubuntu - Casa Romagna in piazza Saffi 41 a Forlì, si terrà "Generazione Turismo", un'iniziativa promossa dal Comune di Forlì nell'ambito dei progetti Forlì for Talents e Hub@Fo - Giovani Impresa & Turismo Rurale nella Romagna forlivese, dedicata ai giovani interessati a conoscere da vicino l'evoluzione e le opportunità professionali offerte oggi dal settore turistico. L'evento coinvolgerà gli... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Enti bilaterali del turismo, aiuti a studenti universitari e famiglieGli Enti bilaterali territoriali del commercio e del turismo della provincia di Sondrio a sostegno di lavoratori, imprese e studenti.

La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di...

Contenuti e approfondimenti su Dalle aule al lavoro studenti e...

Discussioni sull' argomento Dalle aule al lavoro: studenti e universitari incontrano le imprese del turismo; In Italia solo il 40% delle scuole ha aule di informatica - L'Unione Sarda.it; Scuole Stefanini, si torna in aula l'8 aprile. Tecnici al lavoro anche il sabato e la domenica; Quattromila studenti delle superiori alle prime due giornate dello Student Day.

Dalle aule ai luoghi di lavoro: il percorso evolutivo del Kazakistan verso le pari opportunitàEducatori, responsabili politici e imprenditori raccontano come stanno costruendo ambienti in cui tutti hanno pari accesso e opportunità. Dal sostegno specializzato nelle scuole alla prima accademia ... it.euronews.com

Cagliari, promesse tradite all’Alberti: «Respinte 80 iscrizioni per carenza di aule» x.com

Cestini rovesciati, scontri verbali, vandalismi nei bagni e nelle aule. Cinquanta giorni fa anche il caso di uno studente scoperto da un bidello nei bagni con uno spinello acceso - facebook.com facebook