‘Ndrangheta a Roma 240 anni di carcere per il clan Alvaro-Carzo | prima locale della Capitale
A Roma, nel processo Propaggine, sono state condannate complessivamente a più di 240 anni di carcere 40 persone appartenenti al clan Alvaro-Carzo. I giudici hanno confermato che si tratta del primo
Maxi condanna a Roma nel processo Propaggine: oltre 240 anni a 40 imputati del clan Alvaro-Carzo. I giudici confermano: è la prima 'ndrina nata in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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