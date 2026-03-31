La fronda di Forza Italia in pressing su Barelli alla Camera Prende quota lo scambio con Mulè

In Forza Italia si intensifica la pressione interna per modificare la leadership del gruppo alla Camera, con alcuni membri che spingono per un cambio ai vertici. La fronda si concentra su un esponente di rilievo del partito, e lo scontro si fa più acceso con un altro rappresentante, creando tensioni all’interno del partito. La strategia ufficiale resta quella di evitare divisioni aperte, ma le discussioni continuano a coinvolgere i membri di spicco.

La parola d’ordine in Forza Italia è evitare strappi, ma il pressing interno per un cambio ai vertici del gruppo alla Camera cresce di giorno in giorno, mettendo alla prova la leadership di Antonio Tajani. Nel mirino della minoranza c’è Paolo Barelli, attuale capogruppo a Montecitorio, su cui una parte sempre meno silenziosa del partito chiede un segnale di discontinuità dopo le recenti tensioni interne. Il confronto richiama quanto avvenuto al Senato con Maurizio Gasparri, che ha lasciato il ruolo dopo il referendum sulla giustizia, aprendo la strada a un riassetto degli equilibri interni. Secondo fonti interne, ci sarebbero già i numeri per una possibile raccolta firme contro Barelli, che potrebbe crescere ulteriormente in caso di un segnale da parte di Marina Berlusconi, figura ancora influente negli equilibri del partito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.

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