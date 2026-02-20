Calciomercato Juve Comolli non molla questo attaccante | è il preferito per l’estate Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, Comolli continua a seguire da vicino Kolo Muani. Il francese resta il primo nome sulla lista per rinforzare il reparto offensivo. Il quartier generale della Continassa è in pieno fermento. Mentre la squadra cerca di ritrovare equilibrio sul campo dopo le recenti turbolenze europee, la dirigenza sta già delineando le linee guida per la prossima sessione di trattative. Il calciomercato della Juve per l’estate 2026 si preannuncia come un momento di profondo rinnovamento, focalizzato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, con l’obiettivo di restituire a Luciano Spalletti una rosa capace di competere per lo Scudetto e nelle coppe internazionali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

