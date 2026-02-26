nba va ai pistons il big match contro i thunder decima vittoria di fila per gli spurs

Detroit (Stati Uniti), 26 febbraio 2026 – L’attesissimo scontro tra prime della classe di Est ed Ovest è andato ai Detroit Pistons che hanno sconfitto 124-116 gli Oklhama City Thunder 124-116. Fortemente rimaneggiati dalle assenze pesantissime di Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgrem, Ajay Mitchell e Jalen Williams, i Thunder campioni in carica sono partiti forte (34-22 al termine del primo quarto), ma poi hanno subito la poderosa reazione dei Pistons che, con 72 punti segnati nei due quarti centrali, sono entrati nei 12’ finali di un tesoretto di 14 lunghezze. Gli Oklahoma City Thunder non si sono comunque arresi e hanno ricucito lo strappo rientrando a -3 a 5’ dalla fine (105-108). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

