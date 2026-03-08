NBA 2026 i risultati della notte Vince OKC cade a sorpresa Detroit Bene Orlando e i Clippers

Nella notte NBA si sono disputate sei partite, con Oklahoma City Thunder che hanno ottenuto la loro cinquantesima vittoria stagionale battendo 104-97 i Golden State Warriors, privi di Steph Curry. Detroit ha subito una sconfitta a sorpresa, mentre Orlando e i Clippers hanno conquistato risultati positivi. La serata ha visto anche la vittoria di Oklahoma City contro i Warriors, mentre Detroit ha perso una partita inattesa.

Sono sei le partite della notte NBA. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder centrano la cinquantesima vittoria stagionale, battendo 104-97 i Golden State Warriors privi di Steph Curry. Il protagonista come sempre è Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 27 punti, ma ci sono anche i 18 punti di Isaiah Joe; mentre gli Warriors il migliore è il brasiliano Gui Santos, che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi. Clamorosa sconfitta dei Detroit Pistons, che sono al terzo ko consecutivo. La squadra al primo posto della Eastern Conference subisce la rimonta dei Brooklyn Nets, che da -23 vanno a vincere per 107-105 grazie soprattutto ad un ultimo quarto da 34-21 e ad un Michael Porter Jr.