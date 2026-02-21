NBA 2026 i risultati della notte Doncic trascina i Lakers nel derby vincono Cleveland ed OKC

Nella notte NBA, Luka Doncic ha guidato i Lakers alla vittoria nel derby di Los Angeles, battendo i Clippers 125-122. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con il talento sloveno che ha segnato 38 punti e distribuito 11 assist. Cleveland e Oklahoma City hanno invece ottenuto vittorie importanti nelle loro sfide. Sono nove le partite disputate, tutte ricche di emozioni e colpi di scena sul parquet.

Sono nove le partite della notte NBA. Emozioni nel derby di Los Angeles, con i Lakers che riescono a vincere contro i Clippers per 125-122, trascinati da un Luka Doncic da 38 punti ed 11 assist, con lo sloveno decisivo nei possessi finali. LeBron James si ferma a soli 13 punti, ma ci aggiunge anche 11 assist, mentre sono 29 i punti di Austin Reaves. Ai Clippers non bastano i 31 punti di Kawhi Leonard e i 26 dalla panchina di Bennedict Mathurin. Continuano a funzionare i nuovi Cleveland Cavaliers, che, dopo la trade che ha portato Harden in maglia Cavs, sono arrivati alla settima vittoria consecutiva.🔗 Leggi su Oasport.it NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e ClevelandNella notte NBA si sono disputate dieci partite, con vittorie importanti per Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, San Antonio e Cleveland. NBA, i risultati della notte (19 dicembre): OKC continua a vincere, Doncic trascina i Lakers. Si fermano ancora i BucksNella notte italiana torna l’azione NBA con 12 emozionanti sfide della regular season 2025-2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le USA Stars vincono un All-Star Game competitivo; Usa Stars vince l'All Star Game: l'MVP è Anthony Edwards; NBA, i risultati della notte (13 febbraio): LeBron James, una tripla doppia per la storia. Cadono i Thunder; I Pacers sbancano il Garden. Wemby show: gli Spurs travolgono le riserve dei Lakers. NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 20 febbraio! – VIDEOEcco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Cunningham ne cala 42 sui Knicks, continuano le strisce di Cavs e Spurs. generationsport.it NBA, i risultati della notte (20 febbraio): Cunningham trascina, Pistons battono Knicks. Bene Clippers, Celtics e SpursMentre lontano dal parquet infuriano le questioni legate al contrasto del tanking, con proposte in corso da parte di Adam Silver e non solo, in NBA si ... oasport.it Cronache di spogliatoio. . Siamo ai soliti discorsi dopo i risultati negativi in Champions. Secondo Andrea Marinozzi siamo troppo condizionati dai risultati nell’analizzare il nostro calcio. La verità è che diamo più valore al campionato che alle coppe europee. # - facebook.com facebook Vittoria fondamentale, in questo turno il Milan prenderà punti alle rivali, a prescindere dai risultati. Qualcuno quando parla di Luka Modric dovrebbe lavarsi la faccia 10 volte. 23 risultati utili per il Milan di Allegri. x.com