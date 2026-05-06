Navighiamo su fragili vascelli | il programma fino al 10 maggio

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laboratorio di scrittura creativa condotto dal cantautore Manù Squillante si sposta a Palazzo Fruscione dopo aver svolto i primi due incontri online. La serie di incontri si concluderà il 10 maggio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di lavorare sul proprio stile e sulle tecniche di narrazione. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le proprie capacità di scrittura e partecipare a un percorso formativo in presenza.

Il laboratorio di scrittura creativa del cantautore Manù Squillante approda a Palazzo Fruscione dopo i primi due incontri on-line. Questa sera (lunedì 4 maggio - ore 20.00) la rassegna “Navighiamo su fragili vascelli”, che affianca la grande mostra diffusa: “Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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