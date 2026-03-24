Al via la rassegna Navighiamo su fragili vascelli | il programma degli eventi

Al via la rassegna culturale "Navighiamo su fragili vascelli", in programma da martedì 24 a domenica 29 marzo presso Palazzo Fruscione a Salerno e su piattaforme digitali. L'iniziativa affianca la mostra collettiva dedicata a Fabrizio De André attualmente in corso in città. Il calendario si apre martedì 24 marzo alle ore 20.00 con un incontro dedicato al centenario della nascita di Dario Fo e ai punti in comune con l'opera del cantautore genovese. Intervengono Alfonso Amendola e Pasquale De Cristofaro, con l'introduzione di Maria Beatrice Russo. Mercoledì 25 marzo alle 20.30 è previsto il laboratorio online curato da Manù Squillante intitolato "Spoon River e De André. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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