Navighiamo su fragili vascelli | il programma completo da mercoledì 22 a domenica 26 aprile

Dal 22 al 26 aprile si svolge un evento che combina fotografia e musica. Tra le iniziative previste, una mostra fotografica curata da Valerio Bispuri, prevista per giovedì 23 aprile alle ore 20.00, e un concerto del cantautore napoletano Francesco Di Bella, in programma sabato 25 aprile alle ore 21. La rassegna si svolge in diverse location della città e coinvolge artisti di diverse discipline.

La fotografia di Valerio Bispuri (giovedì 23 aprile alle ore 20.00) e la musica del cantautore napoletano Francesco Di Bella (sabato 25 aprile alle ore 21.00) caratterizzeranno la nuova settimana di eventi della rassegna “Navighiamo su fragili vascelli” che accompagna la grande mostra diffusa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Al via la rassegna "Navighiamo su fragili vascelli": il programma degli eventiAl via la rassegna culturale "Navighiamo su fragili vascelli", in programma da martedì 24 a domenica 29 marzo presso Palazzo Fruscione a Salerno e su... Teatro, cinema e fotografia: a Palazzo Fruscione secondo ciclo di incontri della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli"Da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile, Palazzo Fruscione ospita il secondo ciclo di incontri della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli". Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Navighiamo su fragili vascelli - Parole leggere, parole d’amore; Navighiamo su fragili vascelli, fino a domenica 19 a Palazzo Fruscione; Al Verdi di Salerno, una all star di artisti per De André; Al Teatro Verdi di Salerno un 'Racconto per canzoni di Fabrizio De Andrè'. Navighiamo su fragili vascelli, fino a domenica 19 a Palazzo FruscioneLa nuova settimana dei Racconti del contemporaneo Navighiamo su fragili vascelli - rassegna all’interno della grande mostra diffusa Infiniti mondi. gazzettadisalerno.it Al Teatro Verdi di Salerno un 'Racconto per canzoni di Fabrizio De Andrè'. Evento extra della rassegna "Navighiamo su fragili vascelli" #ANSA x.com IL BUON VENTO! - Mentre navighiamo da Genova verso La Spezia dalla sede di Roma ci arrivano le foto dell’equipaggio di Fondazione Villa Maraini che naviga a bordo di Briseide insieme al comandante Gabriele e a super Serufix. Guardate queste immagin facebook