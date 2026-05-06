Nave scuola russa a largo di Pantelleria negato approdo in porti italiani

Una nave scuola russa si trova attualmente a largo di Pantelleria, ma le autorità italiane hanno negato l’autorizzazione ad attraccare nei porti nazionali. Il segretario di +Europa ha chiesto al governo di impedire l’approdo della nave, evidenziando la posizione politica del partito. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche e di attenzione alle misure di sicurezza adottate dal governo.

Dieci giorni fa era stato il collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia a sollevare il «caso”: la nave scuola TS Shtandart, riconducibile ai russi nonostante batta bandiera delle Isole Cook, stava puntando verso Palermo dove sarebbe approdata per rimanere in porto fino al 16 maggio. Informazioni che il collettivo aveva attinto, e rilanciato, dal sito ufficiale del vascello. Ma alle prime avvisaglie polemiche, con in testa il segretario di +Europa Riccardo Magi che ha chiesto al governo Meloni di impedire l’attracco alla nave che è «un simbolo del potere marittimo imperiale russo», il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha chiuso il «caso”: «Ci sono delle leggi, la guardia costiera rispetta le leggi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

Nave scuola russa a largo Pantelleria, nessun approdo in porti italiani: la TS Shtandart puntava su PalermoDieci giorni fa era stato il collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia...

Nave russa Shtandart: la Guardia Costiera nega l’attracco nei porti? Cosa scoprirai Come può il cambio di bandiera non annullare le sanzioni UE? Chi gestisce realmente la proprietà della nave russa Shtandart? Perché...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La nave scuola russa Ts Shtandart diretta verso Palermo: non potrà attraccare; Il caso della nave scuola russa TS Shtandart. Magi di +Europa: Meloni impedisca l’approdo; La Ts Shtandart, la nave scuola russa con bandiera delle isole Cook; Nave russa in arrivo in porto a Palermo, il vascello Ts Shtandart replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande.

La nave scuola russa Ts Shtandart diretta verso Palermo: non potrà attraccareC’è un vascello nelle acque italiane che è diventato un caso diplomatico. Si tratta della Ts Shtandart, una nave scuola battente bandiera delle Isole Cook e che attualmente si ... msn.com

Nave scuola russa a largo Pantelleria, nessun approdo in porti italiani: la TS Shtandart puntava su PalermoDieci giorni fa era stato il collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia a ... gazzettadelsud.it

La nave scuola della Marina Militare riparte da Genova dopo il Tour Mondiale 2023-2025 e dieci mesi di manutenzione alla Spezia. In caso di maltempo, eventuali annullamenti delle visite saranno comunicati sul sito ufficiale due ore prima - facebook.com facebook

VESPUCCI | Il veliero lascia La Spezia dopo dieci mesi di manutenzione. Il comandante Falica spiega l'opera di rimessa a punto svolta sulla celebre nave scuola della Marina #ANSA x.com