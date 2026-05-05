Una nave scuola russa si trovava a largo di Pantelleria, ma non ha fatto sbarco nei porti italiani. La nave, chiamata TS Shtandart, aveva programmato di arrivare a Palermo, secondo le indicazioni fornite. Circa dieci giorni fa, un collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europa aveva organizzato azioni di protesta legate alla presenza della nave. Non sono state riportate altre interazioni con le autorità italiane o altri dettagli sul suo itinerario.

Dieci giorni fa era stato il collettivo internazionale di attivisti No Shtandart in Europe che si batte per il rispetto delle sanzioni Ue alla Russia a sollevare il «caso": la nave scuola TS Shtandart, riconducibile ai russi nonostante batta bandiera delle Isole Cook, stava puntando verso Palermo dove sarebbe approdata oggi per rimanere in porto fino al 16 maggio. Informazioni che il collettivo aveva attinto, e rilanciato, dal sito ufficiale del vascello. Ma stamani alle prime avvisaglie polemiche, con in testa il segretario di +Europa Riccardo Magi che ha chiesto al governo Meloni di impedire l’attracco alla nave che è «un simbolo del potere marittimo imperiale russo», il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha chiuso il «caso": «Ci sono delle leggi, la guardia costiera rispetta le leggi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nave scuola russa a largo Pantelleria, nessun approdo in porti italiani: la TS Shtandart puntava su Palermo

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