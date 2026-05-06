Naufraga il gruppo unico consigliare Pri-Lega | Richiesta da Roma abbiamo risposto ' Obbedisco'

Il gruppo consigliare formato da membri del Pri e della Lega si è sciolto dopo una richiesta arrivata da Roma, alla quale hanno risposto con un sì. Il Partito repubblicano di Forlì ha deciso di interrompere la collaborazione con la Lega, mettendo da parte l’esperienza condivisa in consiglio comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state fornite ulteriori motivazioni.

Il Partito repubblicano di Forlì mette nel cassetto l’esperienza del gruppo consigliare comune con la Lega. E’ quanto è stato annunciato dalla dirigenza della consociazione forlivese del Pri, dopo che la scelta è stata votata alcuni giorni fa nella direzione di consociazione (tutti favorevoli con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Nasce in Consiglio comunale il gruppo 'Pri-Lega': "Rimpasto in giunta? Mai dire mai"Diventa più stretta la collaborazione tra la Lega e il Pri con la nascita di un nuovo gruppo in Consiglio comunale chiamato ‘Pri-Lega’. Centrodestra, vertice decisivo sul gruppo unico in Provincia: resta il nodo Lega da sciogliereTempo di lettura: 2 minutiIl centrodestra si prepara a un passaggio politico importante in vista del prossimo consiglio provinciale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Lega e Pri insieme. Svolta Ascari Raccagni: addio alla lista civicaDebutto ufficiale in consiglio comunale a Forlì per la nuova e inedita formazione politica che unisce Lega e Partito Repubblicano Italiano. Il gruppo, denominato ‘Pri-Lega’, si è presentato ieri ... ilrestodelcarlino.it Caso Pri, Morrone (Lega): Libertà ad allenze localiÈ al calor bianco lo scontro tra componenti del Partito Repubblicano Italiano. Dopo la decisione della consociazione forlivese di formare il gruppo consiliare ‘Pri-Lega’ e la decisione del direttivo ... ilrestodelcarlino.it